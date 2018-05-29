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29 Mayıs 2018 12:50

Belediye Başkanı Şahin, İnönü mahallesi sakinleriyle iftar sofrasında bir araya geldi

Osmaneli Belediyesi tarafından Ramazan ayının manevi ve birleştirici gücünden yola çıkılarak gerçekleştirilen “Mahalle İftarlarında ”Belediye Başkanı Münür Şahin bu kez İnönü Mahallesi sakinlerini aynı sofra etrafında buluştu.

Belediye Başkanı Şahin, İnönü mahallesi sakinleriyle iftar sofrasında bir araya geldi

29 Mayıs 2018 12:50


İnönü Mahallesinde düzenlenen iftar programına, Belediye Başkanı Münür Şahin, Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi Başhekimi Güliz Bilgiç Özyaşar, Belediye Başkan Yardımcısı Hayati Kaba, AK Parti Osmaneli İlçe Başkanı Mefaret Göbekçi, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Fatma Kaya,birim müdürleri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.


İlahi grubu tarafından seslendirilen ilahiler, iftar öncesinde manevi bir havanın oluşmasını sağladı. Osmaneli Belediyesi olarak üzerlerindeki sorumluluk gereği halkla iç içe olduklarını ve aynı masada buluşup oruç açtıklarını söyleyen Belediye Başkanı Münür Şahin, “Rahmet ve bereket ayı Ramazan’da düzenlenen Mahalle iftarlarını bu güzel ayın ruhuna yakışacak şekilde organize ettik. Gösterilen ilgi ve katılımdan dolayı tüm İnönü Mahallesi sakinlerine çok teşekkür ederim. Mahallemizde kardeşlik, paylaşma ve bereket adına gerçekten muhteşem ve çok güzel bir manzara hakim. Allah’a binlerce kez şükürler olsun ki, bizi yine Ramazan ayına ve oruçlu olduğumuz bir gün iftara kavuşturdu, İnönü Mahallemizde kardeşlerimizle birlikte, sevgi ve dostluk içerisinde iftar yapıyoruz. Biz hep birlikte beraber olarak kardeşlik ve paylaşma ruhu içerisinde bugün bir arada iftar yapıyoruz. Mahalle iftarlarının amacı birlik ve beraberliğimizi sağlamlaştırmaktır. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Allah birliğimize beraberliğimize göz dikenlere fırsat vermesin. Bu aziz millet kardeşliğine ve birliğine kast etmek isteyenlere asla kucak açmaz, asla onlara meydan vermez. Kardeşlik iftarlarımıza özellikle çocuklarımızın ve bayanlarımızın gösterdiği ilgi bizi daha fazla mutlu etmektedir” şeklinde konuştu.




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