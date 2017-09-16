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16 Eylül 2017 15:43

Belediye Başkanı Şahinden ’İlköğretim Haftası’ mesajı

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, okullarda 2017-2018 Eğitim öğretim döneminin başlaması ve ’İlköğretim Haftası’ nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Belediye Başkanı Şahinden ’İlköğretim Haftası’ mesajı

16 Eylül 2017 15:43


Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilköğretim öğrencilerinin yeni bir eğitim-öğretim dönemine başlamanın sevinci ve heyecanı içinde olduğunu ifade ederek, "Yeni eğitim ve öğretim yılının eğitim camiası başta olmak üzere ilimize, İlçemize ve tüm ülkemize hayırlı olması diliyorum" diye belirtti.


Çevresine ve insanlığa faydalı bireyler olarak hizmet etmenin eğitim yolu ile mümkün olduğuna vurgu yapan Başkan Şahin, mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini şekillendiren eğitim süreci, sadece bireylerin değil toplumumuzun geleceği için de büyük önem taşımaktadır. Çocuklarımıza ve gençlerimize saygıyı, millet ve ülke sevgisini, bağımsızlık onurunu öğreten tek yer okuldur. Eğitimin hayatımız boyunca ne kadar önemli bir süreç olduğunu unutmamalıyız. Bu süreçte kendilerini mesleklerine adamış, büyük fedakârlıklarla ülkemizin her köşesinde görev yapan öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm öğrencilerimizin ve velilerimizin 2017-2018 eğitim öğretim yılını kutluyor, başarılar diliyorum.”




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