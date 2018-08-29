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29 Ağustos 2018 11:09

Belediye Başkanı Şahin’den Vekil Yağcı’ya ziyaret

Bilecik’in Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Başkanı Mefaret Göbekçi ve İl Genel Meclis Üyesi Hakan Özkan ile birlikte AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı’yı TBMM’de ziyaret etti.

Belediye Başkanı Şahin’den Vekil Yağcı’ya ziyaret

29 Ağustos 2018 11:09


Başkan Münür Şahin, 24 Haziran genel seçimleri sonucunda 27. Dönem Bilecik Milletvekili seçilen Selim Yağcı’yı Türkiye Büyük Millet Meclisindeki makamında ziyaret ederek hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Bilecik Milletvekili Yağcı seçimlerin geride kaldığını belirterek ülkenin ve Bilecik’in kalkınması için ellerinden gelen çabayı göstereceklerine vurgu yaptı.


Bilecik Milletvekili Selim Yağcı’ya görevlerinde başarılar dileyen, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve beraberindekiler ise halka hizmet noktasında hep birlikte çalışacaklarını belirterek, "Bizim için ayrı bir değeri olan milletvekilimizin var güçleriyle Bilecik için ve Osmaneli canla başla için çalışacaklarına eminiz. Rabbim vatanımıza ve milletimize hayırlı hizmetler de bulunmayı nasip etsin. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştular.




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