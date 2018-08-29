Belediye Başkanı Şahin’den Vekil Yağcı’ya ziyaret

Başkan Münür Şahin, 24 Haziran genel seçimleri sonucunda 27. Dönem Bilecik Milletvekili seçilen Selim Yağcı’yı Türkiye Büyük Millet Meclisindeki makamında ziyaret ederek hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Bilecik Milletvekili Yağcı seçimlerin geride kaldığını belirterek ülkenin ve Bilecik’in kalkınması için ellerinden gelen çabayı göstereceklerine vurgu yaptı.

Bilecik Milletvekili Selim Yağcı’ya görevlerinde başarılar dileyen, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve beraberindekiler ise halka hizmet noktasında hep birlikte çalışacaklarını belirterek, "Bizim için ayrı bir değeri olan milletvekilimizin var güçleriyle Bilecik için ve Osmaneli canla başla için çalışacaklarına eminiz. Rabbim vatanımıza ve milletimize hayırlı hizmetler de bulunmayı nasip etsin. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştular.