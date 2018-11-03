Belediye başkanından hemşehrilerine 'dönün' çağrısı

Bilecik'in Yenipazar İlçe Belediye Başkanı İlhan Özden, ilçelerinin artık göç veren değil göç alan bir konuma gelmesi için dışarıda yaşayan hemşehrilerini memleketlerine davet etti.

Belediye Başkanı İlhan Özden, yaptığı açıklamada, 30 Mart 2014 tarihinde Yenipazarlıların “İçimizden biri, bizden biri' sözünü gerçekleştirerek kendisini belediye başkanı seçtiklerini belirtti. Özden, "Göreve geldiğimizden bugüne kadar gerek Yenipazar halkı gerekse Yenipazarlı hemşehrilerim hiçbir desteklerini esirgemediler. Bilindiği üzere ilçemiz, sanayi alanları, ulaşımdaki avantajları, tarihi ve kültürel varlıkları, büyük yerleşim yerlerine yakınlığı, iklim ve doğal kaynakları, turizm potansiyeli, eko turizm, meyve sebze ticareti olarak odak noktası haline gelmiştir. Yeni yapılan Sürüm Yolu'nun açılması ile çevre illere bağlantımız gerçekleşecek ve İlçemiz sanayileşmenin ve yatırımın göz bebeği olacaktır. Yeni yatırımlar için dışarıdan işçiye, kalifiyeli meslek sahiplerine ihtiyaç olacak, İlçemizin her geçen gün değeri artacaktır. İlçemizin avantajlarını kullanarak hızla yükselişe geçen bir merkez olması konusunda projelerimiz hazır, eğer siz de hazırsanız projelerimizin önündeki en büyük sorunu ortadan kaldırmaya ne dersiniz" dedi.

"Artık göç veren değil göç alan bir konuma gelmesi için sizleri memleketinize davet ediyoruz"

Özden, açıklamasında, belediyelerince yapılan projelerde büyük dezavantajlarının ilçe nüfusumuzun yetersiz olması olduğunu belirterek, "Bazı büyük projelerimizde ilçe nüfusumuzun yetersiz olması nedeniyle hayata geçirilememiştir. Projelerimizin ve hizmetlerimizin gerçekleşmesinde dışarıda bulunan Yenipazarlı hemşehrilerimin desteğine talibiz. Nasıl mı? Bir Yenipazarlı olarak, Yenipazar'ımızın artık göç veren değil göç alan bir konuma gelmesi için sizleri memleketinize davet ediyoruz. Ayrıca İlçemizde ikamet edipte ikameti hala başka yerde bulunan vatandaşlarımızı, ilçemizde mülkiyet sahibi olup, yılın yarısından fazlasını İlçemizde geçiren, kış aylarında doğalgaz, ulaşım vb. imkanlar nedeni ile büyükşehirlere giden hemşehrilerimizin, ikametlerini Yenipazar'a almalarını istiyoruz. Nüfusumuzun bir kişi fazla olması, devletten belediyemizin alacağı payın yüksek olması dolayısı ile ekonomik yönden güçlü belediyeye sahip olmak demektir. Belediyemizin güçlü olması belde halkına yansıyacaktır. İşte bütün bu sebepler bir araya geldiğinde hemşehrilerimizi ve ilçemizde ikamet eden vatandaşlarımızın resmi olarak ikametlerini ilçemize almaları için desteğine ihtiyacımız vardır" dedi.