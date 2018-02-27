Belediye Başkanından öğrencilere sucuk ekmek

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı’nın Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde okuyan öğrencilere söz verdiği "Sucuk ekmek partisi" bugün üniversite içindeki Öğrenci Otağı’nda gerçekleştirildi. Saat 11.00’deki etkinliğe öğrenciler 10.30’da gelmeye başladı. Programa saat 12.00’de katılan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş ile Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, sucuk ekmek yemek için toplanan öğrencilerle bir araya geldi.

Uzun kuyruklar oluşturan öğrencilere seslenen Başkan Yağcı, "Bizim anlayışımızın hayatta bir ilkesi var. Bu ilkenin temelinde söz verdik mi sözümüzü yerine getireceğiz ve yapamayacağımız sözleri de vermememiz gerektiği noktasında. O gün akademik yıl açılışında sizlerin, ‘Başkanım her hafta çorba yerine sucuk ekmek isteriz’ dediniz. Bizler de o gün size inşallah kar yağınca sucuk ekmeği birlikte yeriz diye söz verdik. Fakat bu sene aslında şartlardan birisi maalesef gerçekleşmedi. Bu zamana kadar da beklememizin sebebi karın yağması ve karın üzerinde sucuk ekmeği yemek noktasındaydı. Ama gördük ki bahara doğru gidiyoruz. Biz sucuk ekmeği hazır edelim inşallah dua mahiyetinde olsun, devamında da kar yağışın diye düşünüyoruz. Her şeye anlam veren, değer katan sizlerin katılımı, sizlerin varlığı. Bizler Bilecikli olarak sizlerle birlikte olmaktan, sizlerle birlikte yaşamaktan bu şehir üzerinde Şeyh Edebali Hazretlerinin, Ertuğrulgazi’lerin, Osmangazi’lerin, Mustafa Kemal Atatürk’lerin ayaklarının izi olan gözlerinin feri olan bu güzide toprak parçaları üzerinde sizlerle birlikte yaşamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sizlere inanıyoruz, güveniyoruz ve geleceğin sizlerle birlikte var olduğuna canı gönülden inanıyoruz. Bakın ülkemiz çok önemli süreçlerden geçiyor. Gerçekten dört bir yanımız sarılmış durumda. Biz bu çemberi sizlerle birlikte milletimizle el ele gönül gönülle vererek inşallah bu çemberi yaracağız ve lider ülke Türkiyeyi Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında inşallah oluşturacağız ve geçmişten aldığımız ilhamla geleceğe emin adımlarla hep birlikte yürüyeceğiz diyorum" dedi.

Başkan Yağcı’ya teşekkür

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş ise öğrencilere sucuk ekmek partisi veren Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı’ya teşekkür ederek, "Başkan bey biliyorsunuz akademik açılışta bir söz vermişti. Akademik açılış gününde 2017-2018 yılının açılış gününde bir konserimiz olmuştu hatırlıyorsunuz. Başkan bey sağ olsun konserleri de gelenek haline getirme sözü verdi. Bundan sonra akademik açılış günlerimizde, sezon açılışlarımızda inşallah akşamları da konserle öğrencilerimizin hizmetinde olacak başkanımız. O gün söz vermişti kış geldiğinde sucuk ekmek ikram edeceğini öğrencilere söylemişti. İnşallah bugün bunu burada gerçekleştiriyoruz hep birlikte" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, kömür ateşinde mangalların üzerine sucukları atarak pişirmeye başladılar. Pişen sucukları ekmek aralarına koyan ikili kendi elleriyle öğrencilere ikram ettiler.