Belediye düğün salonuna çirkin saldırı

Bozüyük Belediyesi düğün salonu bahçesinde bulunan ve lavaboların temizliğinde kullanılan kimyasallar ve malzeme kutuları, kimliği belirsiz kişiler tarafından salonun duvarı kenarında yakıldı.

Geçtiğimiz yaz aylarında bakımları tamamlanarak yepyeni bir görünüme kavuşan belediye düğün salonu, duvarının dibinde yakılan ateş çevredeki vatandaşların ekiplere haber vermesi üzerine söndürüldü. Yakılan ateş sonucunda düğün salonu duvarındaki boya katmanı yanarken, ateşin alt yüzeyde bulunan yalıtım malzemesinin alev almadan önce söndürülmesi daha büyük bir olay yaşanmasını engelledi.