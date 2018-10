Belediye meclis üyeleri toplantıya bisikletle gitti

Bilecik Belediye Binası bahçesinde başlayan bisiklet etkinliğine Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can da katılarak, bisiklet ile ulaşım ve kalp haftasına dikkat çekti. Bisiklet kullanımı ve faydalarına ilişkin birçok güzel çalışmaya katkı sağlayan Bilecik Belediyesi bu kez, toplumda bisiklet kullanımını özendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla belediye meclis üyelerinin bisiklet ile ulaşımını sağladı.

Gerçekleştirilen program hakkında bilgi veren Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilcisi Hakan Yavuz, Bilecik Belediyesi katkılarıyla güzel çalışmalar sergilediklerini belirterek, “Geçtiğimiz zaman dilimlerinde okullarımızda ve vatandaşlarımız ile birlikte bisiklet kullanımını özendirmek amacıyla güzel çalışmalar yaptık. Bugün de Belediye Başkanımız Nihat Can ve meclis üyelerimizin katılımı ile bisiklete biniyoruz ve meclis toplantısına bisiklet ile gidiyoruz. Amacımız farkındalık oluşturmak ve bu konuda insanımızı bilgilendirmektir. Ayrıca bu geçtiğimiz Pazar günü itibariyle Kalp Haftası içerisindeydik. Bu konuda doktorlarımızın da kalp sağlığını korumak için bisiklet ve yürüyüş yapılması yönünde tavsiyeleri var. Ben bu etkinliğimize katkı sağlayan ve katılan Belediye Başkanımız ve meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

“Kalp Haftası dolayısıyla dikkatleri bu yöne çekmek istedik”

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Belediyesi olarak insan için faydalı olan her türlü etkinliğin içinde olduklarını ve katkı sunduklarını belirterek, “Bisikletliler Derneğimiz ile güzel bir çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Bilecik Belediyesi olarak bizler her zaman bu tür faydalı çalışmaları gerçekleştirmek istiyoruz ve katkı sunmaya da devam edeceğiz. Ayrıca Kalp Haftası dolayısıyla dikkatleri bu yöne çekmek istedik ve doktorlarımızın da bu konuda bisiklet kullanımının kalp sağlığına olumlu etkileri olduğuna ilişkin önerileri var. Ben etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Bilecik Belediye Meclis Üyesi Soner Olgun ise bisiklet ile belediye meclis toplantısına ulaşım sağlayacaklarını belirterek, "Bisiklet bir ulaşım aracıdır. Bu ulaşım aracını kullanırken, trafik kurallarına uymaya ve gerekli tedbirlerimizi almaya özen gösteriyoruz. Belediye Başkanımız ile birlikte hem Kalp Haftasına dikkatleri çekmek hem de bisiklet kullanımında farkındalık oluşturmak amacıyla meclis toplantısına bisiklet ile gidiyoruz" ifadelerini kullandı.