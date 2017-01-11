Bem-Bir-Sen 23’üncü yılını Başkan Yağcı ile kutladı

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN), kuruluşunun 23’üncü yıl dönümünü Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı ile kutladı.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen kutlamada sendika üyeleri ve Başkan Yağcı pasta kesti. Başkan Yağcı, “Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası Bem-Bir-Sen’in kuruluşunun 23. yılını Sendika Bilecik Şube Başkanı Güray Karamankaya, yönetim kurulu ve üyeleri ile kutladık. Sendikamızın sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.