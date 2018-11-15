Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Alper, Başkan Bakıcı'yı ziyaret etti

Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Gürkan Alper, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarete, Alper ile birlikte sendikanın Bilecik İl Başkanı Güray Karamankaya, Eskişehir İl Başkanı Seyfettin Kazanç ve Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Kuru katıldı. Gerçekleştirilen ziyarette, kendilerine gösterilen misafirperverlik için Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya teşekkür eden Genel Başkan Yardımcısı Gürkan Alper; Bozüyük Belediyesi olarak ilçede yapmakta olduğunuz projelerde ve çalışmalarda Belediye Başkanımız Fatih Bakıcı'ya kolaylıklar diliyor, bizi ağırladıkları için teşekkür ediyorum" diyerek ziyaret sonunda Başkan Bakıcı'ya günün bir anısı olarak kalem hediye etti.

Genel Başkan Yardımcısının yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Bakıcı, sendikaların önemine değinerek, ziyaret eden sendika başkanlarına teşekkür etti.