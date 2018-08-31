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31 Ağustos 2018 12:53

Beşiktaş, final maçını penaltılarla kaybetti

Bilecik’te düzenlenen Zafer Kupası Kadın Futbol Turnuvası’nın final maçında Türkiye Birinci Kadınlar Ligi ekiplerinden Beşiktaş, normal süresi 1-1 biten maçta penaltılar sonucu İzmir ekibi Konak Belediyespor’a 5-4 kaybetti.

Beşiktaş, final maçını penaltılarla kaybetti

31 Ağustos 2018 12:53


Bilecik’in Osmaneli Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen Zafer Kupası Kadın Futbol Turnuvası’na, Türkiye Birinci Kadınlar Ligi takımlarından Beşiktaş, İzmir Konak Belediyespor, Akdeniz Nurçelik, Kocaeli Bayan Futbol takımları katıldı. Turnuvanın final maçında Osmaneli İlçe Stadı’nda Beşiktaş ile Konak Belediyespor karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten karşılaşma penaltılara kaldı. Penaltı atışları sonrası maçı 5-4 kazanan Konak Belediyespor, turnuvanın şampiyonu olarak kupayı kaldırdı. Şampiyon takım, kupasını Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı ve Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin’in elinden aldı.


Final maçını Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, AK Parti Bilecik İl Başkan Vekili Haşim Balcı ve Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman da izledi.




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