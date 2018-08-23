Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Osmaneli’nde kamp yapacak

Ligi’nde mücadele veren kadın futbol takımı Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisleri’nde sezon başı kampını yapmak üzere Osmaneli’ne geliyor.

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’nın sezon başı kampını Bilecik’in Omaneli ilçesinde yapacak olmasıyla alakalı açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Münür Şahin, “Belediyemiz, spora ve sporcuya verdiği önemle yaptığı tesis yatırımları ile beraber başarılı organizasyonlara imza atmaya devam ediyor. 15-19 Ağustos tarihleri arasında ’Lefke Cup U15 2018’ Futbol Turnuvası’nda Beşiktaş, Galatasaray, Altınordu, Sakarya Gücü Spor, Eskişehirspor gibi ülkemizin önde gelen kulüplerini ağırlayan ve ikincisi yapılan organizasyonu da başarı ile tamamlayan Osmaneli Belediyesi, 25-31 ağustos tarihlerinde Beşiktaş Kadın Futbol Takımı kampına da ev sahipliği yapacak. İlçemizde tüm idmanlarını sentetik ve çim sahalarımızda halkımıza açık olarak yapacak Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’nı ağırlamak için tüm sporseverler merakla bekliyor. İlk kez bu yıl ’30 Ağustos Zafer Kupası Kadın Futbol Turnuvası’ organizasyonunu kadın futbol takımları arasında düzenliyoruz. Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ve diğer güçlü üç kadın futbol takımımız da kampın ardından belediyemizin ev sahipliği yapacağı ve Türkiye’de ilk kez A takım seviyesinde düzenlenecek olan ’Zafer Kupası Kadın Futbol Turnuvası’na katılacaktır. Osmaneli Belediyesi olarak, ’Osmaneli Belediyesi Ulusal Satranç Turnuvası’, ’Lefke Cup U15’, ’Zafer Kupası Kadın Futbol Turnuvası’ gibi başarılı organizasyonlar ile ilçemizin tanıtımını yapmaya devam ediyoruz. Bu turnuvaları da 25-29 Ekim Ulusal Satranç Turnuvası izleyecek” şeklinde konuştu.