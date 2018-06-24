Bilecik’te Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi 641 sandıkta son bulurken kesin olmayan sonuçlara göre 1 AK Parti ve 1 CHP’den milletvekili Ankara’ya gönderdi. Bilecik Cumhurbaşkanlığı seçimleri yüzde 51,43 Recep Tayyip Erdoğan, dedi. Sonuçlara göre; Bilecik’te toplamda açılan sandık sayısı 641 olarak belirtilirken, Recep Tayyip Erdoğan 70 bin 280 oyla 51,43 oranla Bilecik’te birinci çıktı. Muharrem İnce 43 bin 896 oyla yüzde 32,12 oranla oy alırken, Meral Akşener 18 bin 33 oyla yüzde 13,20’de kaldı. Selahattin Demirtaş 2 bin 847 oyla yüzde 2,08 kalırken, Temel Karamollaoğlu bin 279 oyla yüzde 0,94’de kaldı. Doğu Perincek ise, aldığı 325 oyla 0,24’le Bilecik’te sonuncu parti oldu.

Bilecik 1 AK Parti ve 1 CHP’den milletvekili Ankara’ya gönderdi

Bilecik’te 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi 641 sandıkta son bulurken kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti 54 bin 791 oyla yüzde 42,79 oranla birinci parti oldu. CHP Bilecik’te 36 bin yüzde 28,39 ile ikinci parti oldu. Bilecik’te üçüncü parti 18 bin 229 oyla İYİ Parti olurken, 11 bin 974 oyla MHP dördüncü parti oldu. Bilecik’te Saadet Partisi bin 453 oy, HDP ise 3 bin 736 oy aldı. Bu sonuçlara göre Bilecik 1 AK Parti, 1 CHP’den milletvekili Ankara’ya gönderdi.