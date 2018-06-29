Bilecik 2. Amatör Lig’in ilk şampiyonu İl Özel İdarespor oldu

Amatör Ligi 2017-2018 play-off müsabakalarının ilk maçında rakibini 7-1 yenen İl Özel İdarespor şampiyon olarak Bilecik 1. Amatör Lig’e yükselen il takım oldu.

Bilecik Edebali Stadı’nda oynanan 2. Amatör Ligi 2017-2018 play-off müsabakasında A grubunun lideri Bilecik İl Özel İdarespor ile B grubunun ikincisi 4 Eylülspor karşı karşıya geldi. Maça iyi başlayan Bozüyük temsilcisi 4 Eylülspor maçın 22’inci dakikasında Rıdvan Dağ ile 1-0 öne geçti. Yediği gol sonrası oyuna denge kuran Bilecik İl Özel İdarespor maçın 38’inci dakikasında İsmail Can Ateş’in golü ile durumu eşitledi. Bu gol sonrası iki takım karşılıklı buldukları atakları değerlendiremezken maçın 45’inci dakikasında Emirhan Öztürk Bilecik İl Özel İdarespor ikinci golünü kaydetti. Bu golden sonra ilk yarıda başka gol olmazken, ilk yarı Bilecik İl Özel İdarespor’un 2-1’lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

İkinci yarı Bilecik İl Özel İdarespor rüzgarı esti

İkinci yarıya vasat bir futbolla başlayan Bozüyük temsilcisi 4 Eylülspor kondisyon olarak geriye düştü ve atak yapmakta zorlandı. Maçın 57’incvi dakikasında Fatih Ayhan Bilecik İl Özel İdarespor’un 3’üncü golünü kaydederken, maçın 60’ıncı dakikasında Melih Karaca durumu 4-1’e getirdi. Maçın 65’inci dakikasında Burhan Karaoğlu takımın 5’inci gülüne imza atarken, 75’inci dakikasında Uğur İrtegül takımın 6’ıncı gülünü attı. Maçın 83’üncü dakikasında Bilecik İl Özel İdarespor’un takım kaptanı Uğur İrtegül kendisinin 2’inci takımın 7’inci gülünü atarken, maçta 7-1’lik skorla sonuçladı. Alınan bu galibiyet sonrası Bilecik İl Özel İdarespor 2. Amatör Ligi 2017-2018 şampiyonu olarak 2018-2019 futbol sezonunda Bilecik 1. Amatör Lig’de oynayamaya hak kazandı.

"Bugün başarımızla gururlanma zamanı iyi ki bu takımla çalışma imkanı yakaladım"

Maç sonunda açıklama yapan takımın antrenörü Fatih Savak, çok mutlu olduklarını belirterek, "2017-2018 Amatör ligi sezonunu namaglup lider bitirdiğimiz grup maçları sonunda oynadığımız play-off final maçımızı bugün Bozüyük temsilcisi 4 Eylülspo’ra karşı 7-1 kazanarak 1. Amatör Lige çıkmayı başardık çok şükür. Tüm takıma ayrı ayrı teşekkür ve tebrik ediyorum. Bugün başarımızla gururlanma zamanı iyi ki bu takımla çalışma imkanı yakaladım" dedi.

Öte yandan maç sonunda Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, şampiyonluk kupasını takım kaptanı Uğur İrtegül’e vermesinin ardından takım oyuncuları büyük sevin yaşadı.