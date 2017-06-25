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25 Haziran 2017 17:46

Bilecik AK Parti Milletvekili Eldemir Bozüyük’te partililerle bayramlaştı

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bozüyük’te AK Parti İlçe Teşkilatı binasında yapılan bayramlaşma programına katılarak, partililerle bayramlaştı.

Bilecik AK Parti Milletvekili Eldemir Bozüyük’te partililerle bayramlaştı

25 Haziran 2017 17:46


Bozüyük AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, 22,23 ve 24’üncü dönem AK Parti Milletvekili Fahrettin Poyraz, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık, İlçe Başkanı Mesut Çetin ve partililer katıldı. Programda ilk olarak konuşan AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin, “Bayramlar milletçe birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz özel günler. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Biz bir ve beraber oldukça dıştan gelen tehlikelerin bu millete hiçbir şey yapamayacağını herkes görmeli. Biz AK Parti’ye gönül verdik. Ülkemizi kast edenlere karşı öncelikle parti içerisinde olmak üzere birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmeliyiz” ifadelerini kullandı.


İlçe Başkanı Çetin’in ardından söz alan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, programa katılanların bayramını kutlayarak, “Bir Ramazan Bayramı’nda daha tüm sevdiklerimizle buluşmak nasip oldu. Bayramlar insanlarla hasbıhal etmeye ve sohbet etmeye bir vesile oluyor. Ramazanda biz vatandaşlarımızla birlikte aynı iftarlarda buluştuk. Teşkilatımız ve birçok büyüğümüzle hasbıhal ettik. Maneviyat büyüsünü en üst seviyede yaşayarak, vatandaşlarımızla sohbet ettik. Biz eksikleri tamamlayan bir belediyeyiz. Nasip olursa bayramdan sonra Cuma günüde Cuma namazından sonra kapalı pazarımızın temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Pazar günüde kanal boyundaki eskiden toprak saha olan ve sentetik sahaya dönüştürdüğümüz sentetik sahanın açılışını gerçekleştireceğiz. Birlik ve beraberliğimiz her zaman daim olsun” şeklinde konuştu.


Ayrıca Başkan Bakıcı’nın ardından söz alan 22,23 ve 24’üncü dönem AK Parti Milletvekili Fahrettin Poyraz’da programa katılanların bayramlarını kutlayarak hayırlı bayramlar diledi.


Bayramlaşma programında son olarak konuşan AK Parti Milletvekili Halil Eldemir ise, “Allah hepimize bu bayramı hayırlara vesile etsin” diyerek başladığı konuşmasında, "Başbakanımızın, genel başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın bayram kutlamalarını tüm teşkilatımıza ve tüm dinleyicilerimize üzerimizdeki selamı ile birlikte iletmek istiyorum. Bugün burada huzur içinde bir bayram yapmaya çalışıyoruz. Bu fırsatı veren Cenab-ı Allah’a şükürler olsun. Sınır ötesinde bu ülkenin birliği, beraberliği ve güvenliği için nöbet tutan tüm görevlilere Cenab-ı Allah’tan gayret kuvvet diliyoruz, Şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyoruz” dedi.




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