Bilecik Belediye Başkan Vekili Nihat Can’a ziyaretler

Dr. Melahat Avcı, Karabuğday Yetiştiricileri ve Sağlıklı Yaşam Derneği (KARSADER) Başkanı Yasemin Sürmeli ve beraberindeki heyet, Bilecik Belediye Başkan Vekili Nihat Can’ı ziyaret etti.

Bilecik Belediye Başkan Vekili Nihat Can, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, konuklarına teşekkür etti. Bilecik ve Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında konuklarına bilgi veren Başkan Vekili Nihat Can, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hacı Dursun Yıldız ve KARSADER Yönetim Kurulu Başkanından yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi aldı. İldeki tarım faaliyetleri adına görüş alışverişlerinin yapıldığı ziyarette ayrıca Karabuğday yetiştiriciliği, filizlerin mucizeleri, kadın ve aileleri ile güvenli tarım sağlıklı beslenme projeleri hakkında görüş alışverişi yapıldı.

Ziyaret sonunda Başkan Vekili Nihat Cani konuklarına Bilecik’i tanıtan hediyeler takdim etti.