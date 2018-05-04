Söz konusu uygulama hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Nihat Can, “Devletimizin içerisinde bulunduğu önemli süreci göz önünde bulundurarak ziyaretleriniz esnasında ve tebrik dolayısıyla gönderdiğiniz çiçekleri memnuniyetle kabul etmiş sayarak; bu bedelin Afrin’de ve vatanımızın dört bir köşesinde canları pahasına mücadele eden kahraman ordu mensuplarımızı için Bilecik Belediyesi olarak açmış olduğumuz ’Afrin’e Zeytin Dalı’ kampanyamız kapsamında Mehmetçik Vakfı’na bağışlamanız bizleri ziyadesi ile memnun edecektir. Şimdiden yapacağınız bağışların ordumuza ve ülkemize katkı sunmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.