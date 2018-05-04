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04 Mayıs 2018 16:32

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can’ın ilk isteği Mehmetçik Vakfına bağış

Bilecik Belediye Başkanlığı görevine seçilen Belediye Başkanı Nihat Can, kendisine gönderilecek tebrik çiçeği veya çelenk yerine Bilecik Belediyesi tarafından başlatılan "Afrin’e Zeytin Dalı" kampanyası kapsamında Mehmetçik Vakfına bağışlamaları isteğinde bulundu.

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can’ın ilk isteği Mehmetçik Vakfına bağış

04 Mayıs 2018 16:32


Söz konusu uygulama hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Nihat Can, “Devletimizin içerisinde bulunduğu önemli süreci göz önünde bulundurarak ziyaretleriniz esnasında ve tebrik dolayısıyla gönderdiğiniz çiçekleri memnuniyetle kabul etmiş sayarak; bu bedelin Afrin’de ve vatanımızın dört bir köşesinde canları pahasına mücadele eden kahraman ordu mensuplarımızı için Bilecik Belediyesi olarak açmış olduğumuz ’Afrin’e Zeytin Dalı’ kampanyamız kapsamında Mehmetçik Vakfı’na bağışlamanız bizleri ziyadesi ile memnun edecektir. Şimdiden yapacağınız bağışların ordumuza ve ülkemize katkı sunmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.




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