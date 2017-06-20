Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı’nın Kadir Gecesi mesajı

Yağcı, mesajında, birlik, beraberlik, kardeşlik ve paylaşma ayı olan Ramazan ayının en güzel neticesi olan Kadir Gecesi’nin dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan Müslümanlara huzur, barış ve sükunet getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ettiğini belirtti. Başkan Yağcı, "Pek çok hayır ve bereketi bünyesinde barındıran, manevi haz ve vecdin doruğa ulaştığı Ramazan ayının son günlerine yaklaşmanın hüznünü yaşarken, bir taraftan da bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ne kavuşuyor olmanın sevinç ve heyecanını tadıyoruz. Tüm İslam aleminde olduğu gibi ata toprakları olan Bilecik’te de Ramazan ayını en güzel ve verimli şekilde geçirmeye çalıştık. Bizleri Ramazan ayına ulaştıran Cenabı Allah’a şükrederken, aynı zamanda bizleri daha nice Kadir gecesi gibi mübarek zaman dilimlerine yetiştirmesini rahmetinden niyaz ediyoruz. Zaman ve mekanlar, kendilerinde meydana gelen önemli olaylarla önem kazanırlar. Kadir Gecesi’ni bu derece değerli kılan en önemli sebepte; Kur’an-ı Kerim’in bu gece nazil olmaya başlamasıdır. Yüce kitabımızın getirdiği ilke ve prensiplerin özünde; aydınlık, hoşgörü, dostluk ve kardeşlik vardır. Sayısız manevi güzelliğin yaşandığı ve mükâfatların sınırsız olarak verildiği bu eşsiz gecede, özümüze dönerek gaflet içinde geçen günlerimizi sorgulamalıyız, kendimizle hesaplaşmalıyız. Bu mübarek gecede ayrıca dünyanın dört bir yanında yaşanan katliam ve zulmün son bulması için dua etmeliyiz. Huzur ve mutluluk içinde yaşadığımız gibi buradaki kardeşlerimizin de bu huzur ve mutluluğa kavuşmasını en samimi halimizle istemeliyiz. Böyle güzel bir gecenin ihlas ve faziletine vararak, mübarek Kadir Gecesinin, Bilecik’li hemşerilerimizin, milletimizin ve tüm İslam aleminin birlik ve beraberliğine, barış ve huzuruna vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz eder, selam ve saygılar sunarım” ifadelerini kullandı.