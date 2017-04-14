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14 Nisan 2017 15:16

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı’nın Kutlu Doğum Haftası mesajı

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında; ’’Varlığıyla, nuruyla, insanlığa getirdikleriyle; ’’Kutlu Nebi’’ sıfatını alan Peygamber Efendimize salatü selam olsun’’ dedi.

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı’nın Kutlu Doğum Haftası mesajı

14 Nisan 2017 15:16


Mesajında; İslam dininin üstün özellikleri ile Peygamber Efendimizin güzel ahlakına değinen Belediye Başkanı Selim Yağcı, “İslamiyet, tüm insanlara kucak açan; iyiliği, doğruluğu, dürüstlüğü, hakka ve hukuka saygıyı emreden sevgi ve hoşgörü dinidir. Elbette bizler İslam dininin bütün hakikatlerinin sırrına Peygamber Efendimizin rehberliği ile ulaşmaya çalışıyoruz. "Kutlu Doğum Haftası denildiğinde ise yüceler yücesi Peygamber Efendimizi (S.A.V.) anmak, onu anlamak, onun temsil ettiği aşkın değerler bütününü tanımak ve hayatımıza ışık tutan bir meş’ale yapabilmek çabası akla gelir. Kur’an-ı Kerim’in evrensel mesajı, Hazreti Peygamber’in örnek şahsiyeti ve ahlakı bu değerler bütününün temel ögeleridir. O rahmet ve sevgi Peygamberiydi. Yaratılanı yaratandan ötürü sevmek ve merhamet etmek onun sünnetidir. Sevgili Peygamberimizin örnek kişiliğinde yüce dinimizin verdiği mesajların ve insana kattığı güzelliklerin tüm insanlarla sevgi ve hoşgörü içinde paylaşılması, aklın ve bilimin ışığında iyi anlaşılması manevi huzur ve mutluluğun teminatıdır. Peygamber Efendimiz bizler için Kur’an-ın adeta yaşayan bir örneğidir. Kur’an bizleri onu örnek almaya çağırır. Bizler onun sünneti etrafında toparlanıp bilinç ve kimlik kazandık. O hiç kimseyi ayıplamaz, kötülüğe karşılık vermezdi. Af ve hoşgörü sahibi idi. Kendisinden talepte bulunanı geri çevirmezdi. Onun hayatında ve öğütlerinde bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatacak güçlü bir ışık vardır. Bu duygu atmosferi içerisinde sevgililer sevgilisinin tüm insanlığı saran ve aydınlatan nurunun anlatılmasına ve iyi anlaşılmasına vesile olacağı inancıyla, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (S.A.V.) kutlu doğumlarının milletimize ve tüm İslam alemine iyilikler ve güzellikler getirmesini temenni ediyorum" diye belirtti.




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