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03 Temmuz 2017 16:24

Bilecik Belediye Başkanı Yağcı, haftalık istişare toplantısı gerçekleştirdi

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, yardımcıları ve birim müdürleriyle haftalık istişare toplantısında buluştu.

Bilecik Belediye Başkanı Yağcı, haftalık istişare toplantısı gerçekleştirdi

03 Temmuz 2017 16:24


Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi toplantı salonunda yapılan haftalık istişare toplantısına, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, yardımcıları Nihat Can, Abdullah Ay, Abdullah Tetik, Kadri Şentürk ve birim müdürleri katıldı. Yapılan toplantılarda hizmet noktasında daha başarılı sonuçlar çıkarıldığını belirten Başkan Yağcı, "Bilecik halkı için yapılabilecek hizmetlerin görüştüğümüz haftalık istişare ve planlama toplantısında yapılacak olan bir takım projeleri konuşuyor, istişare ediyoruz. Bu haftalık toplantılar sayesinde vatandaşların istekleri daha hızlı bir şekilde karşılanıyor. Güzel şehrimiz için durmak yok çalışmaya devam. Ekibimizle beraber şehrimiz için var gücümüzle çalışmaya, hizmet etmeye devam ediyoruz. Aldığımız kararların şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.




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