Bilecik Belediye Başkanı Yağcı’nın Babalar Günü mesajı

Babalara olan saygının asla ihmal etmeden gösterilmesinin gerekliliğini mesajında vurgulayan Başkan Yağcı, bütün babaların Babalar Günü'nü kutladı. Babaların birçok sorumluluk üstlendiğine de değinen Başkan Yağcı, "Tecrübeleriyle bize yol gösteren, imkanlarını bizim için seferber ederek önümüzü açan, bir ömür boyu maddi-manevi her türlü desteğini arkamızda hissettiğimiz babalarımıza, gereken saygıyı göstermeyi asla ihmal etmemeliyiz. Üstlendikleri sorumlulukların yanı sıra gösterdikleri hoşgörü, sevgi ve şefkatle aile bağlarının güçlenmesini, çocuklarda güven duygusu oluşmasını sağlayan babalar, toplumsal yapımızın şekillenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Çocuklar da babalarının değerini bilmeli, saygı ve sevgide kusur etmemelidir. Bu gibi özel günler, babalarımıza sevgimizi yansıtmak için bir vesile olmalı, ancak onlara sevgi ve saygı duygularımızı yılın bir günü değil, her günü göstermeliyiz. Bu anlamlı günün babalarımıza ilgimizi, sevgimizi, saygımızı yansıtmak için güzel bir vesile olduğunu düşünüyor, bütün babalara aileleriyle birlikte mutlu ve huzurlu bir hayat diliyor, saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.