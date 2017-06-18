Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2017 10:18

Bilecik Belediye Başkanı Yağcı’nın Babalar Günü mesajı

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Babalar Günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Bilecik Belediye Başkanı Yağcı’nın Babalar Günü mesajı

18 Haziran 2017 10:18


Babalara olan saygının asla ihmal etmeden gösterilmesinin gerekliliğini mesajında vurgulayan Başkan Yağcı, bütün babaların Babalar Günü’nü kutladı. Babaların birçok sorumluluk üstlendiğine de değinen Başkan Yağcı, "Tecrübeleriyle bize yol gösteren, imkanlarını bizim için seferber ederek önümüzü açan, bir ömür boyu maddi-manevi her türlü desteğini arkamızda hissettiğimiz babalarımıza, gereken saygıyı göstermeyi asla ihmal etmemeliyiz. Üstlendikleri sorumlulukların yanı sıra gösterdikleri hoşgörü, sevgi ve şefkatle aile bağlarının güçlenmesini, çocuklarda güven duygusu oluşmasını sağlayan babalar, toplumsal yapımızın şekillenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Tecrübeleriyle bize yol gösteren, imkanlarını bizim için seferber ederek önümüzü açan, bir ömür boyu maddi-manevi her türlü desteğini arkamızda hissettiğimiz babalarımıza, gereken saygıyı göstermeyi asla ihmal etmemeliyiz. Çocuklar da babalarının değerini bilmeli, saygı ve sevgide kusur etmemelidir. Bu gibi özel günler, babalarımıza sevgimizi yansıtmak için bir vesile olmalı, ancak onlara sevgi ve saygı duygularımızı yılın bir günü değil, her günü göstermeliyiz. Bu anlamlı günün babalarımıza ilgimizi, sevgimizi, saygımızı yansıtmak için güzel bir vesile olduğunu düşünüyor, bütün babalara aileleriyle birlikte mutlu ve huzurlu bir hayat diliyor, saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
19
°
C
  • Pazartesi
    19°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
BİLECİK NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:06
  • Güneş :05:23
  • Öğle :13:12
  • İkindi :17:11
  • Akşam :20:40
  • Yatsı :22:38
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!