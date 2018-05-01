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01 Mayıs 2018 14:11

Bilecik Belediye Başkanlığı için 3 isim Ankara’ya çağrıldı

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı’nın görevinden istifa ederek AK Parti’den milletvekili aday adayı olmasının ardından belediye başkanlığı için 3 isim Ankara’ya çağrıldı.

Bilecik Belediye Başkanlığı için 3 isim Ankara’ya çağrıldı

01 Mayıs 2018 14:11


Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı geçtiğimiz günlerde 24 Haziran günü yapılacak seçim için görevinden istifa ederek, milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı. Bu istifanın ardından AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Salih Koca’nın katılımı ile AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binasında temayül yoklaması yapıldı. Yapılan yoklamada öne çıkan AK Parti’li 3 Belediye Meclis üyesi bugün AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık ile Ankara’ya çağrıldı. Ankara’ya çağrılan isimler Nihat Can, Av. Kadir Bayrak ve Ebutalip Dursun’dan oluşuyor.




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