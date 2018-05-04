Bilecik Belediye Başkanlığına Nihat Can seçildi

Yaşanan süreçte Bilecik Belediye Başkanlığı görevini, Bilecik Belediyesi Meclis Başkan Vekili Şadan Turhan’ın yurt dışında olması sebebiyle Meclis 2’inci Başkan Vekili Şükrü Selöz vekaleten yürütmüştü. Bilecik Belediye Meclisi bugün olağanüstü olarak Meclis Başkan Vekili Şadan Turhan başkanlığında toplandı. AK Parti grubu Bilecik Belediye Başkanlığı için Nihat Can’ı aday gösterdi. Seçime, MHP’li Pervin Taşçı, Aytaç Yılmaz ve İrfan Yılmaz ve geçtiğimiz gün MHP’den istifa ederek Bağımsız üyeliğe geçen Hüseyin Köymen seçimlere katılmadı. Yapılan kapalı oylamada 21 meclis üyesinin 17’sinin oyunu alan Nihat Can Bilecik Belediye Başkanlığına seçildi, 4 oy ise; boş çıktı.

"Yarım kalan projeleri de hep beraber bitirerek 2019’a inşallah refah bir şekilde girmek istiyoruz"

Belediye Başkanlığına seçilen Nihat Can, ilk konuşmasında kendisine destek veren tüm belediye meclis üyelerine teşekkür ederek, "Bundan sonra hep beraberiz. Bilecik için, beraber çalışmak için sizden destek istiyorum. Başkanımızın bırakmış olduğu yarım kalan projeleri de hep beraber bitirerek 2019’a inşallah refah bir şekilde girmek istiyoruz. Sayın başkanım sizin de gözünüz arkada kalmasın. İnşallah bu projeleri sonuna kadar destekçisiyim. Hep beraber mücadele vereceğiz" dedi.

"Başarılı bir şekilde Bilecik Belediyemizi 2019’a taşıyacak"

Ardından Bilecik Belediye Başkanlığı binasına geçen Nihat Can burada görevi eski Bilecik Belediye Bakanı Selim Yağcı’dan devraldı. Burada bir konuşma yapan AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı ve 25. Dönem Eskişehir Milletvekili Salih Koca, "Belediye Başkanımız Selim Yağcı’nın ayrılmasıyla birlikte yasalar gereği 10 gün içerisinde belediye meclisimiz toplandı ve yeni başkanımızı belirledi. Ben bu vesileyle bu devir teslim törenine katılanlara teşekkürlerimi sunuyorum. Tabi öncelikle de bugüne kadar Bilecik’te hizmet etmiş tüm belediye başkanlarımız başta olmak üzere özellikle son dönemine damga vurmuş olan değerli belediye başkanımız Selim Yağcı’ya huzurlarınızda hizmet ve emeklerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz. İnşallah onun bıraktığı projelere kaldığı yerden yeni belediye başkanımız burada AK Belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilemeye devam edecek. Başarılı bir şekilde Bilecik Belediyemizi 2019’a taşıyacak. Ben bu anlamda belediye meclisinde büyük bir çoğunlukla destek veren ve ilk turda seçimi sağlayan iktidar, muhalefet ve tüm meclis üyelerimize huzurlarınızda katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bilecik’imize hayırlı olsun diyorum. Ülkemizde hayırlı olsun diyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.