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07 Temmuz 2017 17:10

Bilecik Belediye Başkanlığından duyuru

Bilecik Belediye Başkanlığı tarafından yeni otogar ve merkezde bulunan iş yerlerine ilişkin ihale yapılacağı bildirildi.

Bilecik Belediye Başkanlığından duyuru

07 Temmuz 2017 17:10


Bilecik Belediye Başkanlığı tarafından, mülkiyeti belediyeye ait merkezde bulunan iş yerleri ve Bilecik Aşağıköy Eskişehir İstanbul yolu üzerinde bulunan Bilecik Belediyesi Şehirler arası Otobüs Terminalinde yer alan yazıhanelerin ve iş yerlerinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihale süreleri listede belirtildiği gibi ayrı, ayrı ihale edilerek kiraya verileceği bildirilirken, ihalenin 18 Temmuz 2017 Salı günü saat: 14.30’da Bilecik Belediyesi Encümen Salonu Toplantı Salonunda gerçekleştirileceği öğrenildi.




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