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04 Ocak 2017 11:36

Bilecik Belediye Meclisi 2017 yılı ilk toplantısı yapıldı

Bilecik Belediye Meclisi 2017 yılı ilk toplantısı yapıldı

04 Ocak 2017 11:36

Bilecik Belediye Meclisi 2017 yılı ilk birleşimi Belediye Başkanı Selim Yağcı’nın başkanlığında gerçekleştirilirken, toplantıda 7 gündem maddesi görüşüldü.
Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı tüm üyelerin 2017 yılını kutlarken, İstanbul Ortaköy’de yaşanan silahlı saldırıyı kınadı.
İlk gündem maddesi olarak Belediye Meclisinin her ayın ilk Salı günü saat 17.30’da toplanarak, tatilin ağustos ayında yapılmasına oy birliği ile karar verildi. Gündemin ikinci maddesi olarak ise Denetim Komisyonu seçimi yapıldı. Kapalı oy ile gerçekleştirilen seçimde AK Parti grubunun adayları olarak Nihat Can 17, Şadan Turan 17, Şükrü Selöz 17 oy ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) grubunun adayı olarak Soner Olgun 16 oy ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) grubunun adayı olarak Ayhan Arslan 15 oy ile Denetim Komisyonu’na seçildi. Gündemin üçüncü maddesi olarak Zabıta Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü personelinin 2017 yılı aylık maktu mesai ücretlerinin belirlenmesi görüşülerek mesai ücretlerinin 290 lira olmasına oy birliği ile karar verildi. Gündemin dördüncü maddesinde ise belediyede çalıştırılacak sözleşmeli personelin ücretlerinin belirlenmesi görüşüldü. Görüşülen gündem maddesi ile belirlenen maaşların en çok mimar ve mühendislere 2 bin 750, en az kameramana bin 645 olarak verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Gündemin beşinci maddesinde ise belediyede 2017 yılında kullanılacak geçici iş pozisyonları oy birliği ile kabul edilerek, gündemin altıncı maddesinde bazı boş memur kadrolarında değişiklik yapılması hususu görüşüldü. Bu husus da oy birliği ile kabul edildi. Gündemin son maddesi olarak ise İmar Konuları görüşülerek İmar Komisyonundan gelen raporlar oy birliği ile kabul edildi.
Bu gündem maddesi ile Belediye Meclisi Ocak ayı birleşimine son verildi.



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