Bilecik Belediye Spor: 66 İnegöl Belediye Spor: 73

Ligi (TB2L) A grubunda 2017-2018 sezonunun 7’inciı haftasında iyi oynadığı maçı son periyotta bireysel hatalarla rakibine hediye etti.

Bilecik İstasyon Kapalı Spor Salonu’nda oynanan TB2L A grubu 7’inci hafta karşılaşmasında Bilecik Belediye Spor kendi saha ve seyircisi önünde Bursa temsilcisi İnegöl Belediye Spor’a 66-73 yenildi. Maça Burak Burhan, Sinan Mustafa Karamanlıer, Can Tuğ, Aykut Karçığı, ve Oğuz Acar beşi ile başlayan Bilecik Belediye Spor rakibine ilk periyotta Aykut Karçığı ve Can Tuğ sayılarla rakibine üstünlük kurmaya çalıştı. İkinci periyota Aykut Karçığı ile Can Tuğ’ya Sinan Mustafa Karamanlıer’in de sayı üretmekte yardım ederken, ev sahibi ekip bu periyotta 15 sayı üretebildi. Rakip İnegöl Belediye Spor kontrollü oyunuyla bu periyotta 19 sayı üretirken, konuk takım ilk yarının sonunda soyunma odasına 33-36’lık üstünlükle girdi.

Gerginlik yaşandı

İkinci periyodun son 2 saniyesinde Bilecik Belediye Spor potasında Bilecik Belediye Spor Burak Burhan ile İnegöl Belediye Spor’dan Gökhan Keser arasındaki ikili mücadele iki oyuncu arasında yaşanan gerginlik yaşandı. Poya altında yaşanan ikili mücadelede Gökhan Keser’in Burak Burhan’ın elini sert bir şekilde itmesinin ardından Burak Burhan rakibinin üzerine yürüyünce yaşanan olaya diğer oyuncuların araya girmesiyle son buldu.

Üçüncü periyotta da karşılıklı bulunan sayılarla geçilirken, Bilecik Belediye Spor bu periyotta 20 sayı üretirken potasında 19 sayı gördü. Son periyotta 55-53’lük İnegöl Belediye Spor üstünlüğü ile girilirken, son periyot adeta nefes kesti. Bu periyotta rakibine karşı iyi oyunla ilk dakikalarda 2 sayı öne geçen Bilecik Belediye Spor, bu skoru oyunun sonlarına doğru koruyamayarak, maçı 66-73 kaybetti. Bu mağlubiyetle Bilecik Belediye Spor 7 hafta sonunda 6’inci yenilgisini aldı. Konuk takım İnegöl Belediye Spor bu galibiyle ligde 3’üncü galibiyetini aldı.

Maç sonu gerginlik devam etti

Maçın sonunda iki takım oyuncuları birbirleri tebrik ederken, Bilecik Belediye Spor’dan Sinan Mustafa Karamanlıer ile İnegöl Belediye Sporlu Anıl Atamış arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan bu gerginliğe diğer oyuncular ve seyirciler dahil oldu. Yaşanan olaylar sonrası İnegöl Belediye Spor Baş antrenörü Mehmet Sezen takımını alarak soyunma odasına götürmesi üzerine gerginlik son buldu.