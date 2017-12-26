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26 Aralık 2017 12:57

Bilecik Belediyesi ağaç budama çalışması başlattı

Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri il genelinde budama işlemine başladı.

Bilecik Belediyesi ağaç budama çalışması başlattı

26 Aralık 2017 12:57


Kış ayının gelmesi ile birlikte yol kenarlarında park ve bahçelerde kuruyan, tehlike arz eden, dalları kırılan ağaçların budama ve bakımları titizlikle yapılıyor. Ağaç budama çalışmalarında; ağaçların yere sarkan dallarının temizlenmesi, ağaçların gelişimini kuvvetlendirmek, sağlıklı kalmalarını sağlamak ve rüzgar nedeni ile ağaç dallarının kırılıp herhangi bir zarar vermemesi için budama çalışmaları titizlikle yapılıyor. Konu ile yapılan açıklamada; ağaçların daha sağlıklı, daha kuvvetli ve dengeli bir gelişim gösterebilmelerini sağlamak olduğunu, budamaların ağaçları gençleştirdiğini, canlandırdığını ve dolayısıyla büyüme güçlerini artırdığı belirtildi.




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