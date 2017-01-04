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04 Ocak 2017 16:20

Bilecik Belediyesi ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü

Bilecik Belediyesi ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü

04 Ocak 2017 16:20

Bilecik Belediyesi ile Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında ’’Kamuya Yararlı İşte Çalıştırılmaya İlişkin İşbirliği Protokolü’’ imzalandı.
Belediye Başkanlığı makamında gerçekleştirilen ve Denetimli Serbestlik İl Müdürü Selçuk Aydemir’in de hazır bulunduğu ziyarette protokolü, Belediye Başkanı Selim Yağcı ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü adına Cumhuriyet Başsavcısı Metin Bilgili imzaladı. Kamuya yararlı işte çalıştırma cezasının yerine getirilmesi amacıyla Bilecik Belediyesi ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında hükümlüler istihdam edilebilecek. Söz konusu protokol kapsamında istihdam edilebilecek personel; temizlik, ağaç dikim ve bakım, diğer türlü bakım ve onarımlar ile genel idare hizmetleri alanlarında çalışabileceklerdir.
Belediye Başkanı Selim Yağcı, gerçekleştirilen protokol hakkında yaptığı kısa açıklamada; Bilecik Belediyesi ve Bilecik Denetim Serbestlik Müdürlüğü arasında güzel bir işbirliğinin yapıldığını belirtti. Protokol ile her iki tarafın güzel çalışmalara imza atacağına vurgu yapan Belediye Başkanı Selim Yağcı, düzenlenen protokol ile hükümlülerin kamuya yararlı işlerde istihdam olacaklarını belirtti.
Cumhuriyet Başsavcısı Metin Bilgili ise; gerçekleştirilen protokolün önemine değinerek, katkılarından Belediye Başkanı Selim Yağcı’ya teşekkür etti. Belediye Başkanı Selim Yağcı, protokolün ardından Cumhuriyet Başsavcısı Bilgili ve Denetimli Serbestlik Müdürü Selçuk Aydemir’e üzerinde Osmanlı arması bulunan tabak hediye etti.



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