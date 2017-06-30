Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden uyarılar

Vatandaşları, hava sıcaklığının artması nedeniyle muhtemel yangın ve suda boğulma olaylarına karşı dikkatli olmaya çağıran Toklucu, hava sıcaklıklarının artması ve vatandaşların açık alanlara akın etmesi ile özellikle mesire alanlarında yangın riskinin arttığına dikkat çekti. Yangınlara neden olabilecek birçok konunun olduğunu hatırlatan Toklucu, ’’Öncelikle yaz mevsiminin büyük etkisini yaşadığımız bu günlerde vatandaşlarımızı, İtfaiye Müdürlüğü olarak birçok başlıkta uyarmak gereği gördük. Vatandaşlarımızın öncelikle yangınlara karşı gerekli tedbirleri almaları yönünde uyarıyoruz. Yani evlerimizde ve araçlarımızdaki yangın tüplerinin bakım ve kontrolünü yapmamız gerekmektedir. Piknik için ormanlık ve yeşil alanları tercih eden vatandaşlarımızın, yaktıkları ateşi söndüğünden emin olmadan piknik alanını terk etmemeleri, gerektiğinde ateşin üzerini toprakla örtmeleri konusunda dikkatli olmaya çağırıyoruz. Kibrit ve sigaranın kesinlikle söndürülmeden bırakılmaması gerektiğini ifade ediyoruz. Ayrıca çevreye cam ve şişelerin de atılmaması olası ot tutuşmalarına engel olacaktır’’ dedi.

’’Vatandaşlarımızı serinlerken dikkatli olmalarını istiyoruz’’

Yurdumuzun birçok köşesinde olduğu gibi yaz mevsiminde serinlemek isteyen vatandaşlarımıza ilişkin üzücü haberlerin alındığını hatırlatan Toklucu, ’’Vatandaşlarımızı, serinlemek amacıyla gittikleri baraj, göl, gölet, akarsu ve su birikintilerine girmemeleri için de uyarıyoruz. Meteoroloji bilgileri ışığında önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceğini biliyoruz. Serinlemek için baraj, göl, gölet ve su birikintilerine yetişkin ya da çocuk kimsenin girmemesinin can güvenliği açısından gerekli olduğunu tekrar hatırlatıyoruz. Bu tür araç ve makineler, sürekli çalışmaya bağlı olarak, çeşitli tutuşmalara ve yangınlara neden olabiliyor. Onun için bu tür araçların arada bir dinlendirilerek, çalıştırılmasında ve gerekli kontrollerinin yapılmasında fayda olacaktır” diye belirtti. ’’Anız yakılmalarına kesinlikle karşıyız’’

Tarla ve ekim alanlarındaki anız yakılmalarına karşı olduklarını kaydeden Toklucu, ’’Güneş altında ısıyı odaklaştırarak büyük ölçüde yangın nedeni olan şişe ve cam parçalarının da rastgele etrafa bırakılmaması gerekmektedir. Yaz sıcaklarının yaşandığı bugünlerde, vatandaşlardan ot, saman ve ekin alanlarını yakmamalarını, bu tür küçük yangınların büyük felaketlere neden olabileceğini akıllarından çıkarmamalarını istiyoruz. Diğer yandan çoğu zaman karşılaştığımız anız yakılması olaylarının da kesinlikle yapılmaması gerekir’’ ifadelerini kullandı.

’’Dolu ve boş tüpleri güneş altında tutmamalıyız’’

Yangınlara yol açacak nedenlerin çok olduğu bilgisini tekrarlayan İtfaiye Müdürü Cengiz Toklucu, ’’Olası bir yangın ve olumsuzluğa karşı alınabilecek bir tedbir de ev ve araçlarımızda bulunan gaz tüpleridir. Araçlarda depoların dolu olması çeşitli genleşmelere bağlı olarak olumsuzluklar çıkaracağı gibi ev ve iş yerlerimizdeki tüplerin de güneş ışığı altında tutulmaları da çeşitli sıkıntılara yol açabilecektir. Bundan dolayı vatandaşlarımızın bu konuyu da göz önünde bulundurmalarını istiyoruz’’ şeklinde anlattı.