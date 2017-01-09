Bilecik Belediyesi yılın ilk istişare toplantısını yaptı

Bilecik Belediyesi yönetim kadrosu 2017 yılının ilk istişare ve değerlendirme toplantısını yaptı.

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı başkanlığında gerçekleşen toplantıda birim müdürleri hazır bulundu. 2016 değerlendirmelerini konuşulurken 2017 yılı için planlanan projeler hakkında da istişareler gerçekleştirildi. Başkan Yağcı toplantının ardından, “Yönetim kadromuz ile 2017 yılı ilk istişare ve değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik. 2016 yılı ülkemiz açısından zor bir süreç oldu ancak Millet olarak her türlü zorluğun üstesinden geldik ve gelmeye de devam edeceğiz. Geçen yıl birçok önemli projelere ve yatırımlara hep birlikte imza attık. 2017 yılının da gerek ülkemiz gerek Bilecik’imiz açısından büyük yatırımlarının, kalkınma hamlelerinin gerçekleştirileceği bir yıl olacak. Bizlere güç veren, güvenen tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.