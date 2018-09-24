Bilecik Belediyesi'nden 5 bin kişiye aşure ikramı

İlk olarak Teyfikbey Caddesi üzerinde bulunan Bilecik Belediyesi Sosyal Tesis ve Aile Çay Bahçesi önünde okunan dua sonrası dağıtılan aşure, daha sonra Kapalı Pazar'da vatandaşlara ikram edildi. Aile çay bahçesi önündeki okunan dualar sonrası kendi elleriyle vatandaşlara aşure dağıtan Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Muharrem ayının kardeşlik ayı olduğunu belirtti. Can, “Dolayısıyla da belediye olarak yıllardan beri aynı şekilde aşure dağıtımı yapıyoruz vatandaşlarımıza. Ortalama 5 bin kişilik bir aşure dağıtımı yapacağız. Burada ve Kapalı Pazar'da olmak üzere. Ben Muharrem ayının tüm halkımıza bereket, birlik, beraberlik ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum. Vatandaşlarımıza da bu teveccüh ve katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmanın ardından vatandaşlarla kısa bir süre sohbet eden Başkan Can, aşure dağıtılan yerlere hareket etti.