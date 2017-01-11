Bilecik Belediyesi’nden amatör spor kulüplerine yılın ilk desteği

Sporun ve sporcunun yanında yer alan Bilecik Belediyesi tarafından amatör spor klüplerine 2017 yılının ilk maddi desteği sağlandı.

Amatör spor kulüplerine her yıl gerçekleştirdiği yardımlar ile bu güzel katkıyı gelenek haline getiren Bilecik Belediyesi, 2017 yılı için belirlenen maddi desteğin bir kısmını kulüp yöneticilerine teslim etti. Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İsmail Cihan ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Serkan Bircan, kentte faaliyet gösteren amatör spor kulüpleri temsilcilerine hazırlanan çekleri takdim etti. Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İsmail Cihan, sporun önemine değinerek, “Spordaki başarının alt yapı ve tesisleşmeye bağlı olduğu düşüncesi ile hareket eden ve şehrimizin birçok noktasında spor alanları ve tesisleri, vatandaşlarımızın hizmetine sunan Bilecik Belediyesi, ilimizde faaliyet gösteren birçok spor kulübüne bu anlamda katkı vermeye devam edecek” dedi.