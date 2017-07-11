Bilecik Belediyesi’nden asansör denetimi

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı‘nın Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği‘nde asansörlerin işletilmesi, bakımı, yıllık kontrolü, bakım ve servis hizmetinin denetimi ile garanti ve satış sonrası hizmetleri için uyulması gereken kuralların belirlendiği belirtildi. Açıklamada, "Yönetmeliğe göre, can güvenliği açısından aylık bakımı yapılan asansörlerin yeterliliği asansörün piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla ilk yılın sonunda, devamında ise yılda en az bir kere olmak üzere, her asansörün yıllık kontrolü yapının bağlı bulunduğu ilgili idare tarafından, A tipi muayene kuruluşuna yaptırılır. A tipi muayene kuruluşu, asansörlerde periyodik kontrol ve muayene konularını içerecek şekilde, TS EN ISO/IEC 17020 standardı kapsamında akredite olan muayene kuruluşudur” ifadelerine yer verildi.

“Bilecik Belediyesi tarafından denetimler belirli aralıklarla sürdürülmektedir”

Bilecik Belediyesi tarafından denetimlerin belirli aralıklarla yapıldığı bilgisinin verildiği açıklamada ayrıca; ’’Bilecik Belediyesi olarak, günlük yaşantımızın bir parçası olan, çocuk, yaşlı, engelli tüm vatandaşlarımızın kullandığı asansörlerin güvenli ve emniyetli bir şekilde kullanımı adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda Bilecik Belediyesi sınırları içerisinde yer alan asansörlerin yıllık Periyodik muayenesinin yapılması için Belediyemiz ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) onaylı A tipi muayene kuruluşu olan, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) bünyesinde asansör periyodik kontrolleri yapılması için protokol yenilenmiştir. Bahsedilen yönetmeliğe göre, Bina sorumlusunun yükümlülükleri; Bina sorumlusu, asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere ayda bir kez bakımını ve yılda bir kez periyodik kontrolünü yaptırmaktan, bakım ve periyodik kontrol ücretinin ödenmesinden sorumludur. Bina sorumlusu, engellilerin erişebilirliği için asansörün sürekli olarak çalıştırılmasını sağlar. Periyodik kontrol ücreti bina sorumlusu tarafından kontrol tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenir. Bina sorumlusu, asansörle ilgili herhangi bir tehlikeli durumu asansör monte eden veya onun yetkili servisine iletir ve söz konusu asansöre asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından müdahale edilene kadar gerekli güvenlik tedbirlerini alır” ifadelerine yer verildi.