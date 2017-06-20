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20 Haziran 2017 18:40

Bilecik Belediyesinden asfalt yama ve parke taşı çalışmaları

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin çeşitli yerlerindeki asfalt yama ve kilit parke taşı çalışmalarını sürdürüyor.

Bilecik Belediyesinden asfalt yama ve parke taşı çalışmaları

20 Haziran 2017 18:40


Vatandaşların daha rahat ve kolay bir şekilde ulaşımlarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında şehir merkezindeki birçok noktada asfalt yama ve parke taşı çalışmaları devam ediyor. Her gün gelişen ve büyüyen Bilecik’te, gerek inşaat çalışmaları ile gerek kimi kurumların gerçekleştirdiği doğalgaz ve iletişim ağı çalışmaları nedeniyle bozulan yollar, Bilecik Belediyesi tarafından onarılıyor. Şu ana kadar yapılan çalışmalar ile birçok noktadaki yağmur suyu hatları yenilenen Bilecik’te birçok noktada ise parke ve kilit taşı çalışması da gerçekleştiriliyor.




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