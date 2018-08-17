Bilecik Belediyesinden bayram temizliği

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can’ın talimatları ve yakın takibi ile cami bahçeleri, caddeler, sokaklar ve parkların temizliği çalışmaları vatandaşlar tarafından memnuniyet ile karşılandı. Birçok konuda güzel hizmetler sunan Bilecik Belediyesi, vatandaşların daha güzel ve huzurlu bir bayram geçirmesi için kesim alanlarındaki denetimler ve kontrollerini sağlayarak güvenilir ve bilinçli profesyonel ekipler işbirliğinde bayram öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Başkan Can, "Kurban Bayramı öncesi hizmetlerimizin en iyisine en kalitelisine layık gördüğümüz saygıdeğer hemşehrilerimizin güzel bir bayram geçirmesi için cami bahçeleri, caddeler, sokaklar ve parkların temizliğini ve kesim yerlerinin denetimlerini gerçekleştirip gereken tedbirleri aldık” ifadelerini kullandı.