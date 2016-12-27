Bilecik Belediyesi’nden doğum öncesi hazırlık kursu

Bilecik Belediyesi ve Eskişehir Acıbadem Hastanesi işbirliğinde ’’Hoş Geldin Bebek Doğum Öncesi Hazırlık Kursu’’ konulu eğitim programı düzenlendi.

Bileciklileri, birbirinden güzel etkinlerle buluşturan Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen programda katılımcılar, A’dan Z’ye kadar doğum öncesi hazırlık konularında bilgilendirildi. Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar, birçok konu hakkında bilgi sahibi olurken aynı zamanda merak ettiği sorulara da cevap alma imkanı buldu. Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen sağlık söyleşisinde; Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Meliha Kovancı Bayraktaroğlu, Anestezi Uzmanı İbrahim Halil Atakan, Doğum Koçu ve Emzirme Danışmanı Eda Arın, Bebek Hemşiresi Selma Özger, katılımcılara alanlarıyla ilgili bilgiler aktardı. Birçok konuda anlatımların yapıldığı eğitim programında; Gebelik Seyri ve Eğitimi, Anne ve Babalık Rolü, Gebelikte Beslenme, Ağrısız Doğum ve Doğumda Uygulanan Anestezi Yöntemleri, Doğuma Hazırlık, Doğum ve Loğusalık, Doğal Doğum, Bebek Bakımı ve Emzirmenin Püf Noktaları konularında sunumlar yapıldı.

Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü İsmail Cihan, program sonunda konuşmacılara; Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan hediye çantaları taktim ederek fotoğraf çektirdi. Katılımcılar, gerçekleştirilen etkinlikten duydukları memnuniyeti belirterek, Bilecik Belediyesi çalışanları ve Eskişehir Acıbadem Hastanesi yetkililerine teşekkür etti.