Bilecik Belediyesinden karalama kampanyasına cevap

Bilecik Belediyesi hakkında sosyal medyada yapılan paylaşımlara karşın bir açıklama yapıldı. Sosyal medyada karalama kampanyasında bulunan kişinin barınağa zarar verdiği belirtilen açıklamada, "Bilecik Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde olan, Türkiye’nin sayılı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi ile ilgili; sosyal medya üzerinden hayvansever kimliği kullanarak, özellikle hayvanseverlerin bulunduğu sosyal medya platformlarında daha önce de olumsuz paylaşımlar gerçekleştiren ve oyununa çocukları da alet ederek, birtakım aslı astarı olmayan, tamamen kendisinin oluşturduğu kurgular üzerine gündem oluşturmak isteyen Y.O.Ş. adlı ismini vermek istemediğimiz şahıs istediğini elde edemeyerek amacına ulaşamamıştır. İsmi geçen şahıs, 29 Temmuz 2018 Pazar günü saat 18.00 sularında Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi’ne tel örgülerden ve duvarlardan usulsüzce girmiş ve kamu malına zarar vererek tesisin güvenliği açısından kurulmuş kameralara zarar verdiği tespit edilmiştir. Kendince kafasında kurguladığı oyununu oynamaya başlamıştır. Şahıs ve beraberinde gelen çocuklar rehabilite ve tedavi altında olan hayvanları vahşice bakılıyormuş süsü verilmek suretiyle ve bunu, çocukları da kışkırtmak kaydıyla ellerindeki sopa ve yabancı cisimler ile barınağına zarar verdikleri tespit edilmiştir" denildi.

"Hayvanlara işkence edildiği noktasında bir algı oluşturulmak istendiği açıkça ortadadır"

Açıklamanın devamında hayvanseverlerin kışkırtıldığına değinilirken, "Bir yandan bunları yaparken bir yandan da bunları cep telefonu marifeti ile sosyal medyada hayvanseverleri kışkırtma yöntemi ile canlı olarak yayınlamaya başlamıştır. Kişinin bu tutarsız tavır ve davranışları, daha önce de tarafımızca tespit edilmiş ve başlatılan hukuki süreç çerçevesinde mahkeme kararınca cezai işlem uygulanmıştır. Şahıs ile ilgili yapılan incelemeler sonucunda, canlı yayın kayıtlarında bahsi geçen (yaralı, ölü, yanık vs.) gibi hayvanların barınakta video kayıtları alınarak Veteriner İşleri Müdürlüğümüzce hayvanlara işkence edildiği noktasında bir algı oluşturulmak istendiği açıkça ortadadır. Barınağımızda tedavi altında bulunan felçli kedi haricinde, bahsi konu geçen ölü, yakılmış veya bakımsız bir hayvan kayıtlarımızda bulunmamaktadır. Şahsın kendisinin bu görüntüleri verebilmek adına kurgulu bir şekilde komplo uygulamak maksadıyla bu hayvanları getirdiği ve alana bıraktığı, bu senaryoyu kamera kayıtlarında kullandığı da tespit edilmiştir. Şahsın çocuklar ile getirdiği ve ellerinde zifte bulanmış köpek emniyet güçleri ile alınmış olup tedavisi yine Bilecik Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde olan, Türkiye’nin sayılı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezimizde gerçekleştirilmiş olup koruma altına alınmıştır” ifadelerine yer verildi.