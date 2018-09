Bilecik Belediyesi'nden "Muhtarlarımızla Buluşuyorum" programı

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, 'Muhtarlarımızla Buluşuyorum' programının ilki kapsamında muhtarlarla bir araya geldi.

Bilecik Pelitözü Gölpark'ta gerçekleştirilen "Muhtarlarımızla Buluşuyorum" programına Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ve muhtarlar katıldı. Programda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Nihat Can; Bilecik Belediyesince ilki gerçekleştirilen "Muhtarlarımızla Buluşuyorum'' programı ile amaçlarının muhtarlar ve vatandaşların görüş, talep ve şikayetlerine daha hızlı bir şekilde cevap ve çözüm vermek olduğunu belirtti.

"Amacımız muhtarlarımız ve vatandaşlarımızdan gelen konuları bir an önce çözüme kavuşturmaktır"

Muhtarların toplumsal hayatta ve belediyecilik hizmetlerindeki önemine değinen Belediye Başkanı Nihat Can, “Bilecik Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz program kapsamında mahalle ve köylerimizdeki sesimiz, vatandaşlarımız ile bizler arasında önemli bir köprü görevi gören muhtarlarımız ile bir araya geldik. Göreve geldiğimizin ilk gününden bu yana muhtarlarımızın belediyecilik çalışmalarında taşıdığı önemin farkında olduk. Bizler her zaman vatandaşlarımıza daha hızlı ve daha kaliteli çözümler ulaştırma gayretinde olduk. Bu programımızın asıl amaçlarından birisi de budur. Belirli takvim dahilinde bir araya geleceğimiz muhtarlarımız ile birlikte mahallelerimiz ve köylerimizin sorunlarını, talep ve isteklerini en kısa bir şekilde ve yüz yüze alma imkanı bulacağız. Biliyorsunuz muhtarlarımız gerçekten birçok konuda mahalle ve köylerimizin çalışmalarını ve bizlerin onlara aktardığımız gelişmeleri vatandaşlarımıza iletme anlamında en başta gelen kurumlarımızdan biri. Bu amaçla hem belediye hizmetlerimiz ve projelerimizi onlar vasıtasıyla insanımıza duyurmak hem de onlardan gelen konuları bir an önce ele alıp çözmek hedefimiz var. Bu doğrultuda ilerleyen zamanlarda bizler de muhtarlarımız ile birlikte mahallelerimizi ziyaret edeceğiz, çaylarını içeceğiz ve oradaki insanımızın bizlere iletmek istedikleri konuları hemen çözüme kavuşturmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“Bilecik mahalle ve köyleriyle her gün büyüyor ve gelişiyor''

Başkan Can konuşmasının devamında, Bilecik'in her geçen gün büyüdüğünü ifade ederek, “Hepimizin malumu şehrimiz birçok yönüyle gelişiyor ve büyüyor. Dolayısıyla bizlerin de gerek muhtarlıklarımız olarak gerek belediyelerimiz olarak bu gelişim ve büyümeye ayak uydurmamız gerekiyor. Bu anlamda bizlerin muhtarlarımızla meydana gelen gelişmelere bir an önce ayak uydurmamız ve onları ele almamız son derece önemli olacaktır. Bu düşünce ile bugün ilkini gerçekleştirdiğimiz 'Muhtarlarımızla Buluşuyorum' etkinliklerini belirli takvim dahilinde gerçekleştireceğiz. Ben bu anlamda bizlerin bu davetine katılan ve mahalle ile köylerimizde gayret gösteren muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ise gerçekleştirilen buluşmanın önemine değinerek, Belediye Başkanı Nihat Can ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. Program, toplu hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.