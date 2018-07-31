Bilecik Belediyesinden ’Survivor’ yarışması

Bilecik Belediyesi Pelitözü Gölpark’ta 5 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek olan aktivite kapsamında balık tutmanın püf noktaları, balık tutma yarışması, kamp çadırı kurma, izcilik eğitimi, piknik, survivor yarışmaları, sürpriz etkinlikler ve hediyeler olacak. Çocukları teknoloji bağımlılığından uzaklaştırarak doğa ile buluşturmak, paylaşmayı, dayanışmayı ve ortak hareket etme anlayışını oluşturmak, çevreyi korumak ve sağlıklı yaşamı özendirmek adına yapılan etkinlikler kapsamında çocuklar aileleriyle de keyifli vakit geçirecek. Gölpark’ta düzenlenecek etkinliğe katılmak isteyenlerin Bilecik Belediyesine başvurmaları yeterli olacak.