Beşiktaş Mahallesi, Hadi Arıncı Caddesi üzerine Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yapılan çocuk oyun parkı çalışmaları hızla devam ediyor. Alana ilk olarak beton döküldükten sonra parktaki oyun gruplarının zemini, oluşabilecek kazalara karşı çocukların korunabilmeleri için yumuşak kauçuk malzeme ile kaplanıyor. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ay, Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince mahallelere yapılan yeni parklar ve çocuklara güvenli oyun alanları oluşturmaya devam edildiğini belirtti. Ay, “Bugüne kadar şehrin muhtelif yerlerinde yapılan ve onarımları da aynı hızla devam eden çocuk oyun alanları, vatandaşların ihtiyaçlarına göre dizayn ediliyor. Özellikle çocukların büyük oranda vakitlerini geçirdikleri yeni yapılan ve onarılan parkların, çocuklar için daha sağlıklı ortam ve oyun alanları oluşturulması amaçlanıyor. Aynı zamanda, Beşiktaş Mahallesinde devam eden çocuk oyun alanı ve park yapım çalışmasının kısa süre içerisinde hizmete sunulması hedefleniyor” dedi.