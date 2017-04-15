Diğer
Kategoriler
15 Nisan 2017 12:41

Bilecik Belediyesinin çocuk oyun park yapım çalışmaları hızla devam ediyor

Bilecik Belediyesi her mahalleye yeni parklar ve çocuklara güvenli oyun alanları oluşturmaya devam ediyor.

Bilecik Belediyesinin çocuk oyun park yapım çalışmaları hızla devam ediyor

15 Nisan 2017 12:41


Beşiktaş Mahallesi, Hadi Arıncı Caddesi üzerine Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yapılan çocuk oyun parkı çalışmaları hızla devam ediyor. Alana ilk olarak beton döküldükten sonra parktaki oyun gruplarının zemini, oluşabilecek kazalara karşı çocukların korunabilmeleri için yumuşak kauçuk malzeme ile kaplanıyor. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ay, Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince mahallelere yapılan yeni parklar ve çocuklara güvenli oyun alanları oluşturmaya devam edildiğini belirtti. Ay, “Bugüne kadar şehrin muhtelif yerlerinde yapılan ve onarımları da aynı hızla devam eden çocuk oyun alanları, vatandaşların ihtiyaçlarına göre dizayn ediliyor. Özellikle çocukların büyük oranda vakitlerini geçirdikleri yeni yapılan ve onarılan parkların, çocuklar için daha sağlıklı ortam ve oyun alanları oluşturulması amaçlanıyor. Aynı zamanda, Beşiktaş Mahallesinde devam eden çocuk oyun alanı ve park yapım çalışmasının kısa süre içerisinde hizmete sunulması hedefleniyor” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
23
°
C
Hafis Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Hafis Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    22°C
BİLECİK NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:28
  • Güneş :06:14
  • Öğle :13:11
  • İkindi :16:55
  • Akşam :19:46
  • Yatsı :21:21
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!