Bilecik bölgesindeki tavukçular üretimi durdurma kararı aldı

İlçedeki bir restoranda düzenlenen toplantıya, Bilecik ve Osmaneli’deki tavuk üreticileri katıldı. Konu ile ilgili açıklama yapan Bilecik Kanatlı Hayvan Eti Üreticiler Birlik Başkanı Samet Kavakoğlu, Kanatlı Üreticiler Merkez Birliği üyelerinin, Sakarya, Bolu, Bilecik, Kocaeli, Bursa, Düzce ve Akçakoca ilçesinde üretimi durdurma yönünde karar aldığını, kendilerinin bu karara destek vermek için buraya toplandıklarını belirtti. Başkan Kavakoğlu “6 kentin tavuk üretici birliklerinin yönetimleri 9 Mayıs tarihinden itibaren çiftliklere tavuk koymama kararı alınmıştır. 9 Mayıs tarihi itibari ile Şen, Er, Bey, Has ve CP piliç firması ile çalışan üreticiler, üretimi durdurma kararı aldık. Günden güne artan maliyetleri üreticiler karşılayamadığı için entegre tavuk firmalarla görüşmeler yapılmış ne yazık ki olumsuz netice çıkması üzerine böyle bir karar alınmıştır. Üreticiden tavuk alan piliç firmaları 27 Ekim 2017 tarihinde çıkan Tarım Bakanlığının yönetmeliğine uymamaları, yetkimiz bulunmasına rağmen firmaların toplu sözleşmeye yanaşmaması, bunların haricinde muhatap alınmamamız bizleri böyle bir karar almaya itmiştir” dedi.

Sektörün içinde bulunduğu son durumu anlatan Bilecik Kanatlı Hayvan Eti Üreticiler Birlik Başkan Yardımcısı Azer Sarı ise şunları söyledi:

”Bilecik il ve ilçeleri, 45 günlük bir dönemde 4 milyon 200 bin adet tavuk üretimi ile Türkiye’deki toplam üretimin yüzde 15’ini tek başına üreten bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyel istihdama büyük katkı sağlamaktadır. Bilecik için bu kadar öneme sahip olan tavukçuluk sektörü kan ağlamaktadır. Son 3 yıldır artan yüksek maliyetler Osmaneli’de tavuk üretimini durma noktasına getirmiştir. Ne yazık ki artan girdi maliyetleri üretimdeki kazançlar maalesef yansımamıştır. Bu süreçte Bilecik’te tavuk çiftliği işletmemiz ne yazık ki bu sıkıntılara daha fazla dayanamayıp kapanma aşamasına gelmiş durumdayız.”