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Bilecik CHP'de ikinci aday adayı İsmail Cinoğlu

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP), Bilecik Belediye Başkanlığı aday adaylığı için ikinci resmi başvuru İsmail Cinoğlu’dan geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), Bilecik Belediye Başkanlığı aday adaylığı için ikinci resmi başvuru İsmail Cinoğlu'dan geldi.


İsmail Cinoğlu, 7 Nisan 2018 günü Demokrat Parti Merkez Karar Kurulu (MKK) üyeliği ve partisinden istifa ederek, Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmişti. Cinoğlu bugün, 31 Mart günü yapılması planlanan yerel seçimler öncesi Bilecik Belediye Başkanlığı aday adaylığı için resmi başvurusunu Merkez İlçe Başkanı Gültekin Çalışkan'a yaptı. Cinoğlu, "CHP Bilecik Belediye Başkanlığı aday adaylık başvurumu gerçekleştirdim. Önümüzdeki günlerde CHP İl Başkanlığımızda Parti üyelerimizi ve Bilecik kamuoyunu basın toplantısı ile bilgilendireceğim. Bu süreçte şahsıma destek veren Parti büyüklerimize, üyelerimize ve Bilecik halkına gönülden teşekkür ederim" dedi.


Öte yandan İsmail Cinoğlu'nun babası Mustafa Cinoğlu, Tansu Çiller dönemine denk gelen 1994-1999 yılları arasında Bilecik Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştü.

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