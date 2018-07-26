Diğer
Kategoriler
26 Temmuz 2018 12:05

Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı ile Bilecik Ağır Ceza Mahkeme Başkanı değişti

Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı ile Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, Hakimler Savcılar Kurulunun (HSK) yaz kararnamesi kapsamında değiştirildi.

Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı ile Bilecik Ağır Ceza Mahkeme Başkanı değişti

26 Temmuz 2018 12:05


Adli yargıda 3 bin 19, idari yargıda ise 301 hakim ve savcının görev yerinin değiştirilmesini içeren kararname yayımlandı. Yayımlanan kararnameye göre Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı ve Bilecik Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Cuma Çoban Yalova Cumhuriyet Başsavcısı, Bilecik Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Kamil Kaya ise Sakarya Ağır Ceza Mahkeme Başkanı olarak atandı. Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığına Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, Bilecik Ağır Ceza Mahkeme Başkanlığına ise Nizip Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Muhammet Göktaş getirildi. Silivri Hakimi Büşra İlhan, Selim Hakimi Baki Yazıcıoğlu, Gevaş Hakimi Musa Demiray, Bilecik Hakimliğine atandı. Baykan Cumhuriyet Savcısı Hasan Selami Doğan Bilecik Cumhuriyet Savcılığına atanırken, Bilecik Cumhuriyet Başsavcılarından Seçkin Pekşen Elazığ Cumhuriyet Savcılığına, Sedat Yılmaz ise Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına atandı.


Öte yandan, Bilecik Hakimi Emre Tuncel ise İstanbul Hakimliği görevine getirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç