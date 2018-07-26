Adli yargıda 3 bin 19, idari yargıda ise 301 hakim ve savcının görev yerinin değiştirilmesini içeren kararname yayımlandı. Yayımlanan kararnameye göre Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı ve Bilecik Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Cuma Çoban Yalova Cumhuriyet Başsavcısı, Bilecik Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Kamil Kaya ise Sakarya Ağır Ceza Mahkeme Başkanı olarak atandı. Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığına Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, Bilecik Ağır Ceza Mahkeme Başkanlığına ise Nizip Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Muhammet Göktaş getirildi. Silivri Hakimi Büşra İlhan, Selim Hakimi Baki Yazıcıoğlu, Gevaş Hakimi Musa Demiray, Bilecik Hakimliğine atandı. Baykan Cumhuriyet Savcısı Hasan Selami Doğan Bilecik Cumhuriyet Savcılığına atanırken, Bilecik Cumhuriyet Başsavcılarından Seçkin Pekşen Elazığ Cumhuriyet Savcılığına, Sedat Yılmaz ise Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına atandı.

Öte yandan, Bilecik Hakimi Emre Tuncel ise İstanbul Hakimliği görevine getirildi.