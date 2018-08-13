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13 Ağustos 2018 07:25

Bilecik’ de TIR Devrildi: 2 Yaralı

Bilecik’ in Osmaneli İlçesi Selimiye Köy kavşağında TIR’ın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Bilecik’ de TIR Devrildi: 2 Yaralı

13 Ağustos 2018 07:25


Bilecik’ in Osmaneli İlçesi Selimiye Köy kavşağında tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.


Kaza, sabah saat 06.00 sıralarında Osmaneli Selimiye köy kavşağında Bilecik istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 L 7084 plakalı TIR, sürücü Ahmet Yeşildaş (23) Selimiye köy kavşağına geldiği sıralarda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan TIR sürücüsü ve akrabası olan aynı isimi taşıyan Ahmet Yeşildaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Trafik ekipleri kazanın olduğu noktada önlem aldı. Trafik polislerinin aldığı önlemlerin ardından kaza yerine gelen vinç ile devrilen TIR’ı kaldırmak için çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında trafik kontrollü bir şekilde sağlandı. Kazada yaralananların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.




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