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13 Haziran 2018 13:10

Bilecik Fenerbahçeliler Derneği’nden Ali Koç ve Yönetim Kuruluna tebrik

Bilecik Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Altan Benan Pamukçu, 3 Haziran günü yapılan seçimli olağan genel kurulunda başkan seçilen Ali Koç ve Yönetim Kurulunu tebrik ettiğini söyledi.

Bilecik Fenerbahçeliler Derneği’nden Ali Koç ve Yönetim Kuruluna tebrik

13 Haziran 2018 13:10


Pamukçu, yaptığı yazılı açıklamada, "Başkanımızın oluşturduğu umut ve sinerjinin başarılı sonuçlara dönmesi için Bilecik Fenerbahçeliler Derneği olarak tüm gücümüzle hizmetinde olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Camiamızın ihtiyaç olduğu sevgi ve beraberlik ortamının başkanımız Ali Koç’un liderliğinde sonsuz başarılar getireceğine olan inancımız tamdır. Bu vesile ile 20 yıldız kulübümüzün başkanlığını yapan Fenerbahçe ve Türk sporunun her anlamda rönesans devrimini gerçekleştiren Aziz Yıldırım ve yönetim kuruluna minnet duyduğumuzu tekrar eder can-ı gönülden teşekkür ederiz. Son olarak başkanımız Ali Koç’un ‘Atatürk’ün hangi takımı tuttuğu önemli değil, önemli olan hangi takımın Atatürk’ün yolundan gittiğidir’ sözünü birken daha hatırlatıyor ve yüce önderimin Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerine ve mirasına sonuna kadar sahip çıkacağımızı belirtmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.




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