14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla bir açıklama yapan Tekelioğlu, "Topraktır vatan, şehittir toprakta yatan. Bayraktır vatanı özgür kılan ve şehittir bayrağa kanını katan. Şehit kanıyla sulandı bu toprak. Kaldır başını bir bak, şehitlerin kanından dalgalanan bayrak. Yüce Türk milleti vatanına göz diken dış ve iç düşmanlara karşı tek vücut, tek yürek, dimdik ayaktadır. İçimizdeki hainlere dün olduğu gibi bugün de fırsat vermeyecektir. Elinde silah olmasa da iman gücü ile topa, tüfeğe, tanka vücudunu siper edecektir. Kahraman şehitlerimiz ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimiz, yüce Türk milletinin birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarının zedelenmesine, bozulmasına asla müsaade etmeyeceğinden, Al Bayrağın gölgelediği kutlu vatan toprakları üzerinde ilelebet hür yaşayacağından emin ve müsterih olunuz. Ruhlarınız şad, makamlarınız cennet olsun” dedi.