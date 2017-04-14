Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Bilecik
  •  » Bilecik Gençlik Kültür Ve Eğitim Derneği Başkanı Tekelioğlu, Şehitler Haftasını Kutladı
14 Nisan 2017 16:46

Bilecik Gençlik Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Tekelioğlu, Şehitler Haftasını kutladı

Bilecik Gençlik Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Muzaffer Tekelioğlu, vatan, bayrak ve mukaddesat için göz kırpmadan, koşarcasına mücadele veren ve bu uğurda şehit düşen kahramanların Müslüman Türk milletinin kalplerinin en müstesna köşesinde yerini aldığını söyledi.

Bilecik Gençlik Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Tekelioğlu, Şehitler Haftasını kutladı

14 Nisan 2017 16:46


14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla bir açıklama yapan Tekelioğlu, "Topraktır vatan, şehittir toprakta yatan. Bayraktır vatanı özgür kılan ve şehittir bayrağa kanını katan. Şehit kanıyla sulandı bu toprak. Kaldır başını bir bak, şehitlerin kanından dalgalanan bayrak. Yüce Türk milleti vatanına göz diken dış ve iç düşmanlara karşı tek vücut, tek yürek, dimdik ayaktadır. İçimizdeki hainlere dün olduğu gibi bugün de fırsat vermeyecektir. Elinde silah olmasa da iman gücü ile topa, tüfeğe, tanka vücudunu siper edecektir. Kahraman şehitlerimiz ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimiz, yüce Türk milletinin birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarının zedelenmesine, bozulmasına asla müsaade etmeyeceğinden, Al Bayrağın gölgelediği kutlu vatan toprakları üzerinde ilelebet hür yaşayacağından emin ve müsterih olunuz. Ruhlarınız şad, makamlarınız cennet olsun” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
23
°
C
Hafis Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Hafis Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    22°C
BİLECİK NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:28
  • Güneş :06:14
  • Öğle :13:11
  • İkindi :16:55
  • Akşam :19:46
  • Yatsı :21:21
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!