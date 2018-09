Bilecik İk11 Platformu üyeleri Vezirhan'da bir araya geldi

Bilecik'te etkili iletişimi sağlamak, şehir için yapılması gereken program ve projelerin uygulanması için diyalogların kurulduğu Bilecik İnsan Kaynakları (İK11) üyeleri Vezirhan beldesinde bir restoranda araya geldi.

Gerçekleştirilen buluşmaya Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Belediye Başkanı Nihat Can, Vezirhan belde Başkanı Mehmet Duymuş, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin ve İK 11 üyeleri katıldı. Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, kentte yapılması planlanan proje ve çalışmalara ilişkin fikir alışverişlerinin yapıldığı program hakkında kısa bir değerlendirmede bulundu. Can, “Sevdası Bilecik olan ve şehrimizin etkili iletişimini sağlamak, diyalogları güçlendirmek adına kurulan Bilecik İK 11 Platformunun üyeleri ile bir araya geldik. Gelişen ve büyüyen Bilecik'imizde hizmet veren değerli kamu kurum ve kuruluşları, şehrimizin dinamiği olan özel sektörümüzün insan kaynakları yöneticileri ile buluştuğumuz toplantımızda bizlerde Bilecik Belediye Başkanlığı olarak şehrimizin ekonomik, sosyolojik ve kültürel olarak gelişiminde var gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğimizi” dedi