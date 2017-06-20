Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü’nün Ramazana Bayramı öncesi tedbirleri

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, vatandaşlarının Ramazan Bayramını huzurlu bir ortamda geçirmelerini için tüm tedbirleri alındığı belirtilerek, "Ramazan Bayramını huzurlu bir ortamda geçirmelerini sağlamak üzere sorumluluk bölgemiz dahilindeki şehir içindeki yollar ile şehir dışındaki karayollarında ve ilimiz dahilindeki işlenmesi muhtemel suçların meydana gelmeden önce önlenmesi, meydana gelmesi halinde olaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması, olayın delillerinin elde edilmesi yönünde gerçekleşecek çalışmalar çerçevesinde gereken her türlü trafik ve emniyet tedbirleri alınmıştır. Bu kapsamda vatandaşlarımızın; asayiş yönünden ihbar, istek ve şikayetlerini Bilecik İl Emniyet Müdürlüğümüzün 0-228 212 18 42- 43-44-45 nolu telefon hatları ile 155 nolu polis imdat telefon hattına, trafik ile ilgili şikayetini ise, 0-228 212 12 29 nolu Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü telefon hattı ile 0-228 212 13 67 nolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü telefon hattına yapabilecektir. Vatandaşlarımızın iyi bir bayram geçirmeleri temennisiyle Ramazan Bayramlarını kutlar, sağlıklı ve huzur dolu günler dileriz” ifadelerine yer verildi.