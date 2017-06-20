Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2017 14:34

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü’nün Ramazana Bayramı öncesi tedbirleri

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Ramazan Bayramı öncesi tüm tedbirleri aldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü’nün Ramazana Bayramı öncesi tedbirleri

20 Haziran 2017 14:34


Konuyla ilgili yapılan açıklamada, vatandaşlarının Ramazan Bayramını huzurlu bir ortamda geçirmelerini için tüm tedbirleri alındığı belirtilerek, "Ramazan Bayramını huzurlu bir ortamda geçirmelerini sağlamak üzere sorumluluk bölgemiz dahilindeki şehir içindeki yollar ile şehir dışındaki karayollarında ve ilimiz dahilindeki işlenmesi muhtemel suçların meydana gelmeden önce önlenmesi, meydana gelmesi halinde olaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması, olayın delillerinin elde edilmesi yönünde gerçekleşecek çalışmalar çerçevesinde gereken her türlü trafik ve emniyet tedbirleri alınmıştır. Bu kapsamda vatandaşlarımızın; asayiş yönünden ihbar, istek ve şikayetlerini Bilecik İl Emniyet Müdürlüğümüzün 0-228 212 18 42- 43-44-45 nolu telefon hatları ile 155 nolu polis imdat telefon hattına, trafik ile ilgili şikayetini ise, 0-228 212 12 29 nolu Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü telefon hattı ile 0-228 212 13 67 nolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü telefon hattına yapabilecektir. Vatandaşlarımızın iyi bir bayram geçirmeleri temennisiyle Ramazan Bayramlarını kutlar, sağlıklı ve huzur dolu günler dileriz” ifadelerine yer verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
BİLECİK NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :03:06
  • Güneş :05:24
  • Öğle :13:13
  • İkindi :17:12
  • Akşam :20:40
  • Yatsı :22:39
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!