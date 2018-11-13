Bilecik İl Genel Meclis Başkanı'ndan sert eleştiri

Kocaeli Bilecikliler Kültür Dayanışma Derneği tarafından organize edilen 11.11 Dünya Bilecikliler Günü etkinliğine katılan Sertler, kendisinden önce söz alan belediye başkanlarını adeta topa tuttu. Bilecik'in bir bütün olarak düşünülmesi gerektiğinin altını çizen Sertler, "Buraya çıkan tüm belediye başkanlarımız kendi ilçelerinin reklamını yaptılar. Kendi ilçeleri hakkında konuştular. Herkes sadece kendi ilçesini değil de Bilecik'i bir bütün olarak görelim. Bütün değerleriyle Gölpazarı, Pazaryeri, Osmaneli, İnhisar, Yenipazarı, Söğüt, Bozüyük ve Bilecik'i değerlendirelim. Topyekun bir seferberlik halinde buraya hep birlikte hizmet edelim. Tarih turizmini canlandıralım diyorum. Diğer yandan yerel seçimlerin yaklaşmasıyla gurbette olan Bileciklilerin, Bilecik'ten aday adayı veya aday olmalarına sitem ediyorum. Gurbette yaşayan hemşehrilerimiz sürekli Bilecik'e geliyorsunuz. Siyasi olarak da bu ziyaretleriniz gerçekleşiyor. Malum yerel seçimler yaklaşıyor, aday adaylığınızı koyuyorsunuz. Bilecik'in belediye başkanı çıkartacak kadar liyakati da ehliyeti de potansiyeli de var. Milletvekili de çıkartacak kadar var. Sizler burada, bulunduğunuz yerde aday olmaya özen gösterin, taş yerinde ağırdır" ifadelerini kullandı.

"Eskiden Ankara'da dayımız yoktu"

Sertler son olarak Bileciklilerin ülkenin her yerinde söz sahibi olacağını belirterek "Duyuyoruz, görüyoruz duydukça mutlu oluyoruz. Bilecikli hemşehrilerimiz İstanbul'un çeşitli ilçelerine, Gebze'ye, Darıca'ya aday çıkıyorlar. Eskiden Ankara'da dayımız yoktu. Artık Ankara'da artık dayılarımız çok. O dayılarımız da arkamızda duracak" dedi.