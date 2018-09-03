Diğer
Kategoriler
03 Eylül 2018 13:23

Bilecik İl Genel Meclisi ilk birleşimi yapıldı

Bilecik İl Genel Meclisi Eylül ayı ilk birleşimi İl Özel İdaresi Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Bilecik İl Genel Meclisi ilk birleşimi yapıldı

03 Eylül 2018 13:23


Gündemin ilk maddesi olarak Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinde 44.11.01.17.00-04.2.1.17.009-06-05 tertibindeki 35 bin TL’nin yeni açılacak Örtüaltı Topraksız Çilek Yetiştiriciliği Projesi tertibine aktarılması ve 2018 yılı yatırımı ve performans programına eklenmesi görüşüldü. Günün ilk tek günden maddesi oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.


Öte yandan Bilecik İl Genel Meclisi Eylül ayı ikinci birleşimi yarın saat 11.00’de aynı salonda yapılacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç