Bilecik İl Genel Meclisi ilk birleşimi yapıldı

Gündemin ilk maddesi olarak Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinde 44.11.01.17.00-04.2.1.17.009-06-05 tertibindeki 35 bin TL’nin yeni açılacak Örtüaltı Topraksız Çilek Yetiştiriciliği Projesi tertibine aktarılması ve 2018 yılı yatırımı ve performans programına eklenmesi görüşüldü. Günün ilk tek günden maddesi oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

Öte yandan Bilecik İl Genel Meclisi Eylül ayı ikinci birleşimi yarın saat 11.00’de aynı salonda yapılacak.