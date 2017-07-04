Bilecik İl Genel Meclisi Temmuz ayı 2’inci oturumu yapıldı

oturumu, Meclis Başkanı Oğuz Sertler başkanlığında yapıldı.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda yapılan oturumda görüşülen tek gündem maddesi olan, Gölpazarı Çengeller Köyü hudutları dahilinde bulunan Hasan Dağı’nın, yamaç paraşütü sporlarına uygun olup olmadığı ve turizme yönelik eksikliklerin incelenmesi hususunda komisyondan gelen raporlar görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.

Oy birliğiyle kabul edilen gündem maddesine meclis üyeleri tarafından verilen iki önerge de oy birliğiyle kabul edildi.